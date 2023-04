Les terres de près de 70 pays dans le monde sont toujours contaminées par des mines terrestres et des innocents continuent d'être tués ou mutilés, indique dimanche l'ONU à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines célébrée le 4 avril de chaque année.

Les dernières estimations montrent qu'en 2021, plus de 5 500 personnes ont été tuées ou mutilées par des mines terrestres, la plupart étaient des civils, dont la moitié étaient des enfants.

Plus de deux décennies après l'adoption du Traité d'interdiction des mines, environ 60 millions de personnes dans près de 70 pays et territoires vivent toujours quotidiennement avec le risque des mines terrestres.

Le Service de l'action antimines des Nations Unies a lancé la campagne "L'action contre les mines ne peut pas attendre" pour marquer la Journée internationale.

"Même après l'arrêt des combats, les conflits laissent souvent derrière eux un héritage terrifiant: des mines terrestres et des engins explosifs qui jonchent les communautés", déclare le Secrétaire général de l'ONU, Ant?nio Guterres, dans son m essage à l'occasion.

Depuis la fin des années 90, plus de 55 millions de mines terrestres ont été détruites, plus de 30 pays sont devenus exempts de mines, le nombre de victimes a été considérablement réduit et des mécanismes, notamment le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance à la lutte antimines, ont été créés pour soutenir les victimes et communautés dans le besoin.

Aujourd'hui, 164 pays sont parties au Traité d'interdiction des mines, qui est considéré comme l'une des conventions de désarmement les plus ratifiées à ce jour.

Cependant, malgré les progrès, des efforts mondiaux plus larges sont nécessaires pour protéger les populations des mines terrestres, selon le Secrétaire général des Nations Unies.