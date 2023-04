Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien député Hassan Laribi, décédé samedi matin.

"A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Je présente mes condoléances les plus attristées et toute ma compassion à la famille du défunt Hassan Laribi, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu sur la scène politique et parlementaire", a écrit le président de la République dans un tweet publié sur son compte. "Je prie Allah le Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis et d’accorder aux siens patience et réconfort", a ajouté le président de la République.