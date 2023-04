Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant du service Police judiciaire de la sûreté de wilaya de M’sila ont saisi plus de cinq kilogrammes (5 kg) de cocaïne et arrêté un individu qui s’adonnait au trafic de la drogue dure, a indiqué samedi un communiqué de la sûreté de wilaya.

La quantité de drogue a été dissimulée "dans la cavité de base arrière d’un véhicule en provenance d’une des wilayas du Sud du pays et qui se dirigeait vers la commune de Boussâada", a-t-on précisé.

Selon le communiqué, "suite à l’exploitation de renseignements parvenus au service de la BRI dénonçant un individu qui transportait une cargaison de drogue dure à bord d’un véhicule touristique à partir d’une des wilayas dans le Sud du pays, et en collaboration avec le parquet compétent territorialement, une souricière a été tendue par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention permettant l’arrestation du véhicule et son conducteur à l’entrée Sud de la ville de Boussâada".

Après une fouille minutieuse du véhicule, une quantité estimée à 5.165 grammes de cocaïne a été découverte dans la cavité de base a rrière de la voiture, a-t-on souligné.