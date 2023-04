Une centaine de jeunes artistes prennent part à la 6ème édition du Festival culturel local ''Natfakrou Lahbab'' à Béchar, à l’initiative de l’association ''Saharienne'', a-t-on appris samedi des organisateurs.

Cet événement culturel et artistique, qui s’étalera tout au long de Ramadhan, se veut depuis sa création un espace d’expression dédié aux jeunes talents activant dans les différents domaines culturels et artistiques, a déclaré à l’APS Noureddine Rahou, président de l’association organisatrice.

Et d’ajouter: "le but visé à travers ce rendez-vous culturel est de soutenir les jeunes artistes de la région et les encourager à promouvoir leurs créations et réalisations artistiques".

Des troupes musicales d'Inchad, de musique et danse Diwane, musique Gnaoua, chant féminin (Zefani), musique moderne ainsi que des troupes théâtrales, animeront les soirées du Festival qu’abrite la salle de la Cinémathèque nationale, a-t-il précisé.

Le programme de cette nouvelle édition prévoit aussi, des spectacles pour enfants, expositions des œuvres des jeunes artistes-peintres et de l’artisanat traditionnel, en plus de conférences-d ébats animées par des universitaires et chercheurs sur plusieurs thèmes culturels et de la vie sociale, a ajouté M. Rahou.

Cette manifestation, dont le coup d’envoi a été donné vendredi dans la soirée, est organisée avec la contribution du mouvement associatif local et l’appui du secteur de la Culture et des arts.