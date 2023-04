La production céréalière du Burkina Faso a atteint 5,1 millions de tonnes au terme de la campagne agricole 2022-2023, contre 4,6 millions de quintaux durant la campagne précédente, selon le Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA).

Bien que cette hausse de 11 % reste en deçà des prévisions de 5,4 millions de tonnes annoncées au début de la campagne, les autorités affirment que la production devrait permettre de couvrir jusqu’à 96 % des besoins de consommation évalués à 5,3 millions de tonnes. "On se retrouve avec un déficit brut de plus de 72?000 tonnes. Mais si on prend en compte les prévisions d’importations on se retrouve dans une situation qui est excédentaire de plus de 600?000 tonnes", estime Emile Bakoné, secrétaire permanent du CPSA.

Globalement, l’amélioration de l’offre céréalière d’une année sur l’autre devrait aider les autorités à faire face à l’insécurité alimentaire qui touche près de 10 % de la population. Au Burkina Faso, les céréales constituent la base de l’alimentation.

Les principales céréales cultivées dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest sont le maïs, le sorgho, le mil et le riz.

En dépit des nombreux défis comme la persistance de l’insécurité et la hausse généralisée des prix des intrants agricoles, l’appareil productif affiche une bonne résilience.