La République arabe sahraouie démocratique (RASD) soumettra une demande d'adhésion au Sommet ibéro-américain en qualité de membre observateur, et ce suite à la proposition du président colombien, Gustavo Petro, concernant la participation de la RASD à cet évènement, a déclaré l'ambassadeur sahraoui chargé de l'Amérique latine et des Caraïbes, Mohamed Azrouk.

Dans une déclaration à l'agence "Europ-Presse", M. Azrouk a indiqué que le Front Polisario a accueilli "avec satisfaction" la proposition du président colombien concernant l'adhésion de la RASD en qualité de membre observateur au Sommet ibéro-américain.

Le diplomate sahraoui a souligné que la RASD est "disposée immédiatement à accepter cette invitation" et à déposer une demande pour participer en qualité de membre observateur aux Sommets ibéro-américains qui réunissent 22 Etats, et ce en dépit de l'opposition du gouvernement espagnol, accusé par l'ambassadeur sahraoui de devenir "le porte-parole de l'occupant marocain lors de tels évènements".

Déplorant la réaction du gouvernement espagnol, M. Azrouk a souligné que "ce Sommet réunit d'autres pays que l'Espagne d'autant plus que la majorité des pays frères de cette région ont des relations diplomatiques avec la RASD, ainsi que des liens historiques, culturels et linguistiques". Le chef du gouvernement espagnol, le ministre des affaires étrangères et le parti socialiste tentent d'entraver les aspirations légitimes du peuple sahraoui attaché à son droit à l'autodétermination, a-t-il dit.