Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab a reçu jeudi le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Rahmoun Zergoun, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la participation du secteur privé aux projets des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de cadres a porté sur les moyens de renforcer les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, tel le projet du programme national 15000 mégawatts et la participation du secteur privé et des investisseurs aux projets de l'énergie solaire photovoltaïque en Algérie", ajoute le document.

M. Arkab a indiqué, dans ce sens, que "le secteur aspire à développer les nouvelles énergies et les énergies renouvelables avec la participation de tous les acteurs économiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays en vue d'encourager et de renforcer le développement de l'industrie locale". Le ministre a également invité les sociétés locales publiques et privées à participer efficacement aux projets des énergies renouvelabl es afin de renforcer le tissu industriel, et de créer des opportunités d'emploi dans ce domaine. M. Arkab a exprimé, en outre, "la disponibilité du secteur à accompagner et à prendre en charge les préoccupations des opérateurs industriels et à créer un environnement d'investissement attractif, en vue d'augmenter le quota des énergies propres dans le mixe énergétique national", conclut le communiqué.