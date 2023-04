Le troisième recensement général de l’agriculture sera lancé octobre prochain, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni qui a fait état de l’affectation d’une enveloppe de 789,5 millions de DA pour les besoins de cette opération.

Lors d’une plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), sous la présidence de Moundir Bouden, vice-président de l’APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et plusieurs membres du gouvernement, M. Henni a précisé que quelque 11.000 personnes dont 8000 enquêteurs sur le terrain seront mobilisés pour la réalisation de l’opération de recensement au niveau national.

Cette opération vient compléter le processus de recensements généraux de l’agriculture réalisés entre 1973 et 2001 et ce en vue de fournir toutes les données sur le secteur agricole, notamment les structures agricoles et les agriculteurs, a déclaré le ministre en réponse à une question du député Rabehi Ahmed (parti FLN) concernant l’encadrement du foncier agricole. Il a fait état d’un projet en cours d’exécution pour la création d’un système d’information pour le suivi, l’évaluation et le contrôle du foncier agricole en élaborant des cartographies propres à celui-ci, notamment en ce qui concerne les cultures stratégiques.

Cette opération est effectuée en collaboration avec l’Agence spatiale algérienne et les ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur et des Finances, à l’effet d’élaborer des cartographies de terres aux cultures stratégiques et de contrôler et de développer les récoltes selon l’année agricole.

Ce projet sera appliqué en deux phases: la première vise à mettre en place une feuille de route nationale à travers la télédétection entreprise par le ministère en décembre 2022, la seconde, quant à elle, consistant en le développement de la base du recensement des systèmes de production agricole, a précise M. Henni. Répondant à une question du député Hichem Safar (RND) relative à l'appui à la culture du colza, le ministre a affirmé que dans l'objectif d'encourager les agriculteurs et les transformateurs à adhérer au programme de cette nouvelle culture dans le pays, "un mécanisme d'appui spécial permettant l'accompagnement de cette filière a été mis en place afin de réduire la facture d'importation des huiles alimentaires, outre l'organisation de la relation entre les acteurs concernés par cette filière".

A cet effet, "il a été introduit, dans le cadre du programme prévu pour la saison agricole 2022-2023, l'augmentation de la subvention à 3.000 Da pour les agriculteurs engagés individuellement et 3.500 Da pour ceux organisés en coopératives", ajoute M. Henni, soulignant que ce programme concerne "toutes les plantes oléagineuses, y compris le colza", tout en encourageant les agriculteurs à cultiver particulièrement le tournesol.

Unifier les prix de vente des viandes rouges importées

Répondant à une question du député Smail Khachaa (Mouvement El-Bina), relative aux mesures prises pour la redynamisation et la redistribution des exploitations agricoles inexploitées, le ministre a fait état de la récupération de 68.000 hectares de terres agricoles concernés par l'usufruit et la résiliation des contrats de concessions, et ce, dans le cadre de la loi 10-03 du 15 août 2010, fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat.

Les services de l'Office national des Terres Agricoles (ONTA) effectuent des sorties sur terrain à travers toutes les wilayas du pays pour lancer l'opération de leur proposition aux walis afin "d'avoir un permis pour les annoncer en vue de les redis tribuer" selon les lois et les réglementations en vigueur.

Répondant à une question du député Rabah Djedou (Mouvement El-Bina) concernant les races de vaches génétiquement améliorées, M. Hani a expliqué que plusieurs programmes d'accompagnement ont été mis en place au profit des éleveurs, dans l'objectif de développer la filière, notamment en ce qui concerne l'élevage des vaches laitières à forte production à travers "l'appui à la vaccination artificielle pour les vaches".

Dans des déclarations à la presse en marge de cette séance, le ministre a affirmé que la distribution des viandes rouges importées à l’occasion du mois de Ramadhan connaitra une nette amélioration cette semaine, ajoutant que les consommateurs peuvent s’enquérir des 1100 points de vente consacrés à cette opération via la plateforme numérique mise en place à cet effet par son département ministériel. Rappelant la poursuite de l’opération d’importation, le ministre a indiqué qu’il est prévu jeudi l’arrivée du deuxième navire chargé de 2500 têtes de veaux destinés à l’abattage. S’agissant des prix des viandes importées, le ministre a souligné avoir ordonné l’unification du prix des viandes rouges, tous morceaux confondus, à 1200DA/kg. La décision du ministre est intervenue en réaction aux comportements de certains bouchers conventionnés qui proposent les viandes importées à divers prix dépassant le seuil fixé (1200 DA), selon les morceaux.

Le ministre a affirmé, en outre, que son secteur veille à assurer les produits agricoles de base à des prix raisonnables, notant qu’il n’y a pas de raison pour augmenter le prix de certains légumes comme l’oignon dont les stocks dépassent 8000 tonnes.

Il a également qualifié d’"inadmissible" le prix de la pomme locale, cédée à 600 DA, notamment au regard de la disponibilité des marchandises.