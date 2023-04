Près de 1.000 coureurs sont attendus le vendredi 5 mai à Guelma, pour prendre part à la deuxième édition du semi-marathon de Calama, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs. "

Le départ sera donné à 8h30, devant Hammam Debagh, alors que l'arrivée est prévue devant le Complexe sportif Souidani Boudjamaâ" a-t-on précisé de même source.

"Les participants pourront retirer leurs dossards le jeudi 4 mai. Il y aura des points de ravitaillement tous les 5 kilomètres et à la fin de la course, tous athlètes qui franchiront la ligne d'arrivée auront droit à un T-Shirt et à une médaille portant mention : Finisher". D'après les organisateurs "le vainqueur de ce semi-marathon recevra une prime de 50.000 DA", et il y aura d'autres récompenses, notamment, pour l'athlète le plus âgé qui terminera la course et qui recevra 80.000 DA".