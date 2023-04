La triplette Bakhtaoui-Benhadouche et Keddar de Gdyel a remporté le tournoi du Ramadhan de pétanque jeu court, disputé jeudi et vendredi en nocturne au boulodrome du quartier des HLM d’Oran. En finale, la triplette de Gdyel s'est imposée face à l’équipe de Boufatis, composée de Nemer-Daouar et Taleb (13-9).

La troisième place est revenue à la triplette Elias-Fethi et Samir d’Oran.

Selon les organisateurs, le niveau technique a été appréciable dans l'ensemble et l'ambiance a été très bonne devant un nombreux public, qui a suivi jusqu'à une heure tardive la finale. Ce concours Open, organisé durant deux journée par le club amateur de pétanque Elite boules Oran, en collaboration avec la ligue de wilaya des sports de boules, s'inscrit dans le cadre de l’animation du mois sacré de ramadhan qui a enregistre la participation de 64 triplettes de l’Ouest du pays.