La brosse à dents contient 10 millions de bactéries selon une nouvelle étude scientifique anglaise.

Bouche, éclaboussures du lavabo et même particules en suspension provenant des toilettes, la brosse à dents devient rapidement un nid à microbes pouvant contenir jusqu'au 10 millions de bactéries d'après les résultats de l'étude des chercheurs de l'Université de Manchester.

Les chercheurs ont analysé les poils de brosses à dents et ont constaté qu'elles pouvaient contenir jusqu'à 10 millions de bactéries dont la E. coli ou le staphylocoque. Ils ont identifiés plusieurs sources de contaminations et suggéré plusieurs règles pour les éviter. La brosse est tout d'abord infectée par les bactéries de la bouche, puis par celles des éclaboussures d'eau du robinet, puis par celles des poils des autres brosses, puis par le tube du dentifrice puis dans certains cas par celles projetées par la chasse d'eau des toilettes...

Les étuis en plastique : une erreur

Vous ne vous sentez pas concerné puisque votre brosse à dents est sagement rangée dans un étui en plastique pour la protéger de toutes ces sources de contamination ? Mauvaise nouvelle. Les chercheurs révèlent dans cette étude qu'au lieu d'être efficace, cette pratique augmente les risques de multiplication des bactéries. En effet, l'étui empêche la brosse à dents de sécher entre les utilisations et l'humidité favorise le développement des bactéries.

Quelques règles à respecter

Pour se prémunir des bactéries, les chercheurs recommandent d'utiliser des dentifrices à base de triclosan plus efficaces et rappellent que « les poils de la brosse ne doivent pas toucher l'embout du tube qui est un vecteur de contamination ». Ils insistent aussi sur l'importance de nettoyer la brosse après chaque usage et de la désinfecter si elle est tombée par terre. Si vos toilettes se trouvent dans la salle de bain, pensez à toujours fermer le couvercle avant de tirer la chasse d'eau pour éviter la propagation de bactéries et de virus. Hyper sensible aux bactéries, la brosse à dent ne devrait même pas partager le même contenant que ses voisines. Une pratique sûrement efficace mais qui demande un peu de place et d'organisation ! Essayez au maximum que les poils ne se touchent pas. «Mais une chose est sûre, si vous voulez éviter que votre brosse soit un vrai nid à bactéries, évitez de la prêter et changer en souvent» concluent les chercheurs.