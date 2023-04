L'USM Alger, seul représentant algérien en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), n'aura besoin que d'un seul petit point pour composter son billet pour les quarts de finale face aux étonnants Libyens d'Al Akhdar.

Mais gare à l'excès de confiance des ''Rouge et Noir'' dimanche (21h00) au stade 5 juillet (Alger), pour le compte de la sixième et dernière journée de la compétition africaine (Gr.A).

Les ''Rouge et Noir'' ont réalisé l'essentiel lors de la cinquième journée en revenant avec le point du nul de leur déplacement à Ndola (Zambie) face aux Congolais du FC St-Eloi Lupopo (1-1), leur permettant d'éliminer de la course leur adversaire du jour.

Ils auraient pu se qualifier directement si ce n'est la victoire de l'étonnante équipe d'Al Akhdar SC, qui a écrasé (4-1) à Benghazi le leader du groupe A, les Sud-africains du Marumo Gallants FC.

L'entraîneur Abdelhak Benchikha a tiré profit de l'arrêt du championnat de Ligue 1 ainsi que le report des deux prochains matchs respectivement face à l’U SM Khenchela et au MC Oran, pour remobiliser ses joueurs et préparer le match face à Al-Akhdar SC, une rencontre où l'USMA n'aura absolument pas droit à l’erreur pour composter son billet qualificatif aux quarts de finale.

Donc les Usmistes devront faire attention à cette étonnante formation libyenne (3e/5 points) qui viendra à Alger pour jouer les troubles fêtes dans cette poule ouverte à toutes les éventualités, notamment après leur succès surprise à Benghazi face aux Sud-africains du Marumo Gallants FC (4-1), un résultat qui a fait chambouler les calculs du staff technique algérois.

Des solutions tactiques s'imposent pour débloquer la situation en attaque

Considéré comme le maillon fort de l’USMA, le compartiment défensif s’est montré fébrile et les défenseurs ont commis plusieurs erreurs qui ont coûté très cher à l’équipe, notamment les deux matchs face à Marumo Gallants et au FC Saint-Eloi Lupopo, mais le retour de Saâdi Radouani, Houari Baouche et Adem Alilet sera bénéfique pour le Usmistes.

Lors de la précédente rencontre face aux Congolais du FC St-Eloi Lupopo, les deux récupérateurs Oussama Chita et Karim Benkhelifa étaient dépassés face à leurs adversaires, perdant ainsi la bataille du milieu de terrain.

Une situation qui va obliger Benchikha à trouver les solutions po ur avoir un milieu de terrain compact face à Al Akhdar, en revenant au schéma tactique 4-3-3.

Concernant le compartiment offensif, les attaquants Aïmen Mahious et le Botswanais Tumisang Orebonye seront appelés à débloquer la situation en attaque, eux qui sont resté "muet" face à Marumo Gallants (2-0) et au FC Saint-Eloi Lupopo (1-1), ce qui a suscité l’inquiétude chez les supporters ''usmistes''.

La rencontre sera officiée par un trio arbitral égyptien dirigé par le directeur de jeu Mahmoud El Benna, assisté de ses deux compatriotes, Youssef Wahid Youssef et Samy Mohamed Abou Zaid.

Dans l'autre match du groupe A, les Sud africains du Marumo Gallants FC, déjà qualifiés en quarts de finale avec 9 points, recevront les Congolais du FC St-Eloi Lupopo qui comptent 5 points.

Les deux premiers du groupe, à l'issue de la 6e et dernière journée, se qualifieront en quarts de finale.