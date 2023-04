Plus de 90 tonnes de viandes rouges fraiches importées, ont été commercialisées durant la première semaine du Ramadhan, dans la wilaya de Constantine, au prix de 1200 DA le kg, par les points de vente agréés, une mesure destinée à maîtriser les prix et à assurer la disponibilité de ce produit durant le mois de jeûne, a indiqué jeudi, le directeur du commerce et de la promotion des exportations, Rachid Hadjal.

Le même responsable a déclaré à l’APS que cette quantité de viandes rouges a été commercialisée par huit (8) points de vente agréés dans la wilaya, entre le 22 et le 27 mars, depuis le point de distribution régional de l’abattoir d’Aïn M’lila dans la wilaya limitrophe d’Oum-el-Bouaghi, à l’initiative de l’Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR). M. Hadjal, a souligné que ces ventes contribuent à maîtriser les prix et assurer la disponibilité des viandes rouges durant ce mois de forte demande, appelant les bouchers désireux de commercialiser ces viandes vendues à la consommation aux prix de 1200 DA, à formuler leur demande à ALVIAR.

Le gérant d’une boucherie à Sidi Mab rouk inférieur, quartier Est de Constantine, Smaïl Rihmet a salué cette initiative qui permet au plus grand nombre de citoyens de consommer ce produit de bonne qualité.

Un consommateur, M. Smail, retraité, a fait part de sa satisfaction quant à cette initiative qui permet de consommer de la viande à des prix inférieurs aux prix des viandes locales vendues à plus de 2000 DA le kg sur les marchés de Constantine.