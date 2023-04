Le coup d'envoi de la campagne nationale de solidarité spécial ramadan à travers le programme "Banque Alimentaire d'Algérie" a été donné, vendredi à Alger, en vue d'aider les familles démunies durant le mois sacré.

La cérémonie du coup d'envoi de cette campagne, organisée par l'Association "SIDRA", le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham.

Cette campagne nationale, qui s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des opérations de solidarité et des associations activant durant le mois sacré du ramadan, vise à "aider les familles démunies et nécessiteuses", et ce, à travers "la distribution de colis alimentaires et de dons financiers", selon les organisateurs. Dans une déclaration à la presse, le président de l'ONSC a salué ce genre d'initiatives notamment durant le mois sacré, soulignant que "la solidarité et l'entraide étaient l'une des particularités de la société algérienne". Après avoir souligné que cette campagne de solidarité avait prouvé encore une fois l'existence d'une grande mobilisation des jeunes des quar tiers populaires pour garantir le succès de chaque action de solidarité", M. Benbraham a salué "l'appui des autorités locales et du secteur économique public et privé" à cette initiative de solidarité.

Enfin, le même responsable a insisté sur l'impératif pour "les associations et les jeunes mobilisés de préserver la dignité des bénéficiaires et respecter l'éthique de l'action de solidarité".