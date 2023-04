Durant le mois sacré de Ramadhan, les acteurs de la société civile redoublent d'efforts pour organiser, avec tous les moyens, les opérations de solidarité notamment les restaurants de la Rahma dédiés aux nécessiteux, en consécration des valeurs de solidarité de la société algérienne.

A cet égard, plusieurs acteurs de la société civile, accompagnés de l'APS, ont raconté leurs expériences dans l'organisation de telles initiatives, affirmant que leur principal objectif était de ressusciter les valeurs de solidarité et d'entraide sociales.

"Une telle opération tend en premier lieu à renforcer les valeurs de solidarité dans la société algérienne ainsi qu'à préserver et à perpétuer nos traditions lors du mois sacré", a expliqué la présidente de l'association "Amel Al Djazair" qui organise une grande kheima pour la rupture du jeûne à Bab El Oued (Alger).

Un membre du Collectif des associations et comités de quartiers de Hussein Dey (Alger) a, quant à lui, estimé que le bénévolat contribuait à la consécration des valeurs de solidarité sociale durant ce mois sacré, chaque personne à sa manière. Plusieurs bénévoles se sont dits heureux de participer à cette action caritative pour assurer un peu de réconfort aux jeûneurs démunis.

Ces initiatives ne se limitent pas uniquement aux personnes démunies mais concernent également les familles, a rappelé l'association "Amal El Djazair" qui a réservé 300 places aux familles contre 900 aux personnes démunies, de même pour le Collectif des associations et de comités de quartiers d'Hussein Dey qui distribue les repas aux familles avant la prière de Maghreb.

Des repas à emporter pour les conducteurs et chauffeurs

Certaines associations procèdent à la distribution de repas à emporter à l'instar de l'association "Ness El Khir" qui livre des repas chauds aux personnes sans abris et aux personnes de passage.

La commissaire de l'association Ness El Khir de la wilaya d'Alger, Ibtihal Laouar a précisé que l'association distribuait des aides aux personnes nécessiteuses, aux conducteurs et aux travailleurs de permanence des différents services.

L'association nationale de volontariat a, quant à elle, procédé en collaboration avec l'opérateur de téléphonie mobile "Ooredoo" à la distribution de 1000 colis alimentaires au profit des familles nécessiteuses à travers 20 wilayas du pays, dans le cadre de la démarche de responsab ilité sociale qui implique une plus grande ouverture sur les opérateurs économiques dans le but de les inciter à contribuer aux actions de charité au profit des catégories vulnérables de la société, a déclaré le président de l'association, Ahmed Boumalha.

Afin d'encourager l'action caritative durant le mois de la miséricorde, la start-up Algeria geomatics innovation (AGI), parmi tant d'autres, a lancé l'application "Abeer Sabeel", qui permet aux personnes de passage à l'heure de la rupture du jeûne de trouver facilement les restaurants de la Rahma. Les efforts consentis au sein des restaurants de la Rahma aussi bien dans la préparation des tables par les bénévoles, que dans l'accomplissement des diverses tâches (courses et achats, cuisine et dressage) reflètent l'attachement de la société algérienne aux valeurs de communion et de bienfaisance notamment durant le mois sacré.