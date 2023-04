Une réception du F’tour collectif, pour la rupture du jeun du Ramadhan, a été organisée jeudi-soir, au profit de 442 étudiants étrangers représentant 27 nationalités, inscrits dans les universités de la wilaya de Constantine, à l’initiative de la direction des œuvres universitaires d’Aïn El Bey.

Le directeur général de l’office national des œuvres universitaires, Fayçal Henine a déclaré à l’APS, en marge du f’tour collectif organisé à la résidence universitaire Aïn El Bey-3 ‘’filles’’, de l’université Salah Boubnider Constantine-3, en présence du wali Abdelkhalek Sayouda, des autorités locales civiles et militaires, que "le but de ce repas du f’tour est d’offrir une atmosphère familiale aux étudiants étrangers, en particulier les étudiants musulmans, et de manifester la solidarité de l’Algérie avec les étudiants étrangers de différentes nationalités". Cette initiative entre également dans le cadre des démarches du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, visant à attirer un nombre toujours plus d’étudiants venant d’autres pays à étudier dans les universités algériennes, ajoute le même responsable. Dans un climat fraternel, étudiants algériens et étrangers ont partagé des plats typiques de la gastronomie constantinoise, la chorba frik, le bourek, la chekhchoukha, Tadjine choua, Chebah sefra, et des pâtisseries traditionnelles, servis aux étudiants étrangers, invités chaleureusement à se considérer dans leur pays, parmi leurs familles. Les tables du F’tour et la place de la résidence universitaire Ain El Bey-3 "filles" de l’université Salah Boubnider Constantine-3, relevant de la direction des œuvres universitaires Ain El Bey, ont été pavoisées aux couleurs nationales des pays d’origine des étudiants étrangers présents.

A noter que les étudiants de Mauritanie et de la République Arabe Sahraouie Démocratique ont dressé une grande tente qui rappelle la profondeur culturelle de ces deux pays, de même, une exposition d’habillements traditionnels des pays des étudiants représentés, a été organisée dans le hall de la résidence universitaire. L’étudiante palestinienne Chatiba Lina, (première année architecture), était en contact avec sa famille par Skype, elle affirme que depuis qu’elle est en Algérie, elle n’a jamais eu le sentiment de solitude, en dépit du manque qu’elle ressent loin de son pays, elle ajoute que l’a ccueil en Algérie, lui fait oublier qu’elle est loin de chez elle.