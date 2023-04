Un hommage a été rendu par les autorités locales jeudi à M'kira, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, au responsable de la wilaya VI historique, le Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif, à l'occasion du 66e anniversaire de sa mort au champ d'honneur, le 31 mars 1957.

Né en 1924, à la veille de la création de l'Etoile Nord africaine (ENA), le Colonel Ali Mellah été, à l'instar des futurs dirigeants de la Guerre de libération, "abreuvé très jeune des idées du mouvement nationaliste et des idéaux de liberté", a souligné l'ancien moudjahid, Ouali Ait Ahmed, responsable du bureau de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidines (ONM).

"A l'instar des autres dirigeants de la révolution, le Colonel Ali Mellah n'était pas issu d'une génération spontanée, mais de celle élevée et éduquée dans la culture du mouvement nationaliste dès son jeune âge", a-t-il dit. Revenant sur le parcours qui a conduit Ali Mellah au Sahara, Ait Ahmed a considéré que c'est "un exemple à méditer par les jeunes d'aujourd'hui dans la défense de notre pays en ravivant les convictions et l'union qui existaient alors pour faire face aux ennemis de l'Algérie". Lors de l'ho mmage rendu au martyr Ali Mellah, le parcours héroïque, la bravoure et l'engagement de ce valeureux révolutionnaire ont été évoqués.