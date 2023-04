Au moins 860 logements, toutes formules confondues, ont été attribués jeudi à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Chlef, dans le cadre des festivités de commémoration de la fête de la Victoire (19 mars).

La cérémonie de remise des décisions d’affectation et des clés des logements aux bénéficiaires a été abritée par le Centre culturel islamique, en présence du wali Atallah Moulati et des autorités locales sécuritaires et militaires. Ce quota de logements se répartit à raison de 280 logements publics locatifs (LPL) dans les communes d'Ouled Farés et Boukadir, 100 logements location-vente (AADL) dans la commune de Sidi Okacha et 480 aides à l’habitat rural dans de nombreuses localités de la wilaya.