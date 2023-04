La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, jeudi dans un communiqué, le prolongement au 31 décembre prochain du remboursement des billets non utilisés à cause de la pandémie de Covid-19.

"Dans le souci de répondre aux attentes de notre aimable clientèle, Air Algérie a le plaisir de vous informer du prolongement au 31 décembre 2023 des délais de traitement/remboursement des anciens billets ou EMD-Voucher non utilisés suite à la pandémie", fait savoir la même source.

Perturbations des vols de Londres vers Alger jusqu'au 9 avril

Les vols d'Air Algérie en provenance de Londres vers Alger connaîtront des perturbations durant la période allant du 31 mars au 9 avril prochain, et ce, suite au préavis de grève du personnel de la sécurité de l'Aéroport de Londres, a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué.

Ainsi, les voyageurs concernés sont appelés à se présenter avec "le minimum de bagages" et "à respecter l'exigence d'un seul bagage à main, afin de faciliter le flux au niveau de l'aéroport et assurer le bon déroulement de la transition des vols durant cette période", selon le communiqué. Pour plus d'informations, la compagnie invite les passagers à se rapprocher de ses agences ou prendre attache avec son contact center.