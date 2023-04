La Tunisie présidera le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) en avril, a indiqué vendredi l'agence TAP citant le ministère tunisien des Affaires étrangères. La Tunisie a été élue au Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour la période 2022-2024 lors de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, à Addis-Abeba, en février 2022.

"Pendant sa présidence du conseil, la Tunisie œuvrera à concrétiser sa vision de trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère (...) Fière de son appartenance africaine, la Tunisie a toujours placé le développement et la sécurité du continent au sommet de ses priorités", a affirmé le ministère tunisien. A cette occasion, la Tunisie renouvelle son engagement à poursuivre sa contribution à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA et à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les peuples du continent et ceux du reste du monde. Dans ce sens, la Tunisie agira pendant sa présidence du conseil comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent sur la base des principes africains de solidarité et de complémentarité, selon la même source.