Le journaliste sahraoui Abdelkarim Ambarakat a été arrêté par les autorités d'occupation marocaines le 22 mars courant dans la ville de Laayoune occupée, indique une association.

L'arrestation du journaliste Abdelkarim Ambakarat intervient après "une série (d'actes) de harcèlement et de menaces, en plus de cyberattaques" visant le site "12 octobre" qu'il dirige, explique l'association sahraouie "Nuchatta" dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

L'association a indiqué que Ambarakat a déjà été condamné à 1 mois de prison assorti d'une amende. Selon la même source, le journaliste a fait l'objet, surtout ces derniers mois, de harcèlement de la part des autorités d'occupation marocaines, notamment après avoir hissé le drapeau national sahraoui devant sa maison à Laayoune occupée, et en raison de sa protestation continue contre les agents des services de renseignement marocains qui incitaient les colons marocains à l'agresser et à le provoquer avec des expressions racistes.

En réaction à cette arrestation arbitraire, le Réseau des médias électroniques sahraouis indépendants (Mi srat), a indiqué, dans un communiqué, que "la répression et le recours à la force et à l'emprisonnement par l'administration de l'occupation pour stopper les activités des médias pacifiques sahraouis ne changeront rien car (ces médias) sont déterminés à atteindre leurs nobles objectifs et ne reculeront pas". Le réseau a estimé que de telles violations visant des journalistes et des juristes "renforceront sans aucun doute (la) légitimité internationale, populaire et nationale" de ces derniers. Abdelkarim Ambarakat fait partie des dizaines de journalistes sahraouis victimes de la répression de l'occupant marocain en raison de leurs positions en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.