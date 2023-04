La Bourse de New York a terminé vendredi dans le vert, clôturant sur une note positive un premier trimestre 2023 agité.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a fini la séance en hausse de 1,74% à 12.221,91 points.

L'indice Dow Jones a gagné 1,26% à 33.274,15 points et le S&P 500 1,44% à 4.109,31 points.

"Les marchés financiers ont continué de se stabiliser cette semaine, les inquiétudes sur le secteur bancaire se dissipant", ont résumé les analystes d'Oxford Economics. Le président Joe Biden avait appelé jeudi à renforcer la surveillance bancaire en rétablissant l'obligation de tests de résistance pour les banques de taille intermédiaire.

Les investisseurs ont aussi été encouragés par la modération de l'inflation au mois de février aux Etats-Unis, à 5% sur un an contre 5,3% le mois précédent, selon l'indice PCE, privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

Sur un mois seulement, la hausse des prix s'est également ralentie, à 0,3%, légèrement en dessous des attentes des analystes, qui prévoyaient 0,4%, selon le consensus publié par briefing.com.

"C'est une bonne nouvelle du côté de l'inflation, surtout après l'accélération alarmante des prix en janvier", a souligné Chris Low de FHN Financial.

"Mais l'attention du marché va se focaliser sur l'emploi pour mars qui sera publié la semaine prochaine", a-t-il averti.

Sur le trimestre, qui a connu en mars une mini-panique bancaire parmi les banques régionales et une nouvelle hausse des taux de la Fed, l'indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché, a marqué une hausse de 6,7% et le Nasdaq de plus de 16%.

Le Dow Jones est revenu à son niveau du début de l'année.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons à dix ans se sont nettement détendus à 3,46% contre 3,55% la veille. Le rendement à deux ans a glissé à 4,03% contre 4,11% jeudi.