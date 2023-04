Bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent de mal de dos : une firme irlandaise est en train de tester une sorte de pacemaker des lombaires qui permettrait de soigner définitivement les lombalgies. Plus de 10% de la population mondiale est touchée par le mal de dos. Deux études publiées en début de semaine dans les Annales des maladies rhumatismales, nous apprennent même que la lombalgie (c’est-à-dire les douleurs dans le bas du dos) est la maladie chronique qui entraîne le plus d'arrêt de travail chez les personnes de plus de 45 ans.

Des électrodes sur la colonne vertébrale

Mais une innovation médicale, en cours de test dans une clinique d’Irlande, pourrait bien changer la donne. Deux électrodes sont placées de chaque côté de la colonne vertébrale. Ces électrodes sont reliées à un implant qui génère des impulsions électriques qui stimulent les muscles du dos bloqués par la douleur aiguë. Une télécommande permet de mettre en route les impulsions et de contrôler les sessions de stimulation.

Cet implant, baptisé ReActive8, a été mis au point par la société Mainstay Medical. Cette sorte de "pacemaker du dos" comme le nomme ses concepteurs, a, pour l’instant, été testé auprès de 26 patients qui ont fait 20 minutes de stimulation électrique le matin et 20 minutes de stimulation le soir.

Les résultats sont encourageants : 74% d’entre eux ont constaté une amélioration importante de leurs douleurs lombaires ; 63% une réduction importante de leur invalidité et 85% une réelle amélioration de leur qualité de vie. D’ailleurs, 45% de ceux qui étaient en état d’invalidité ont pu reprendre leur travail. "Cet appareil a essentiellement été conçu pour les actifs qui ont entre 45 et 55 ans, qui souffrent du dos depuis plus de 10 ans et ont tout essayé pour venir à bout de leur lombalgie, en vain" explique Peter Crosby, dirigeant de la société Mainstay Medical.

Des essais cliniques de ce nouveau dispositif de neurostimulation sont en cours en Australie. D’autres sont prévus en Europe afin qu’ils puissent être commercialisés d’ici fin 2015. Pour l’instant, les concepteurs ne parlent pas encore du coût de l’appareil, qui sera déterminé en fonction des discussions avec les autorités de remboursement de chaque pays européen.