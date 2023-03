Les travaux de réalisation d’une polyclinique au nouveau pôle urbain 5 juillet 1962 (Tinar) à la sortie Est de la ville de Sétif viennent d’être lancés dans un souci de rapprochement des services de soins du citoyen, a-t-on appris dimanche auprès des services de wilaya.

Une enveloppe financière de 182 millions DA a été allouée à la réalisation de cet équipement public qui assurera tous les services de santé aux habitants de ce pôle urbain qui compte plus de 9.000 logements, selon les mêmes services.

Un délai de 10 mois a été fixé pour la réception de cette polyclinique qui permettra à terme d’atténuer la pression sur les autres structures sanitaires, selon encore la même source.

Trois (3) polycliniques ont été réceptionnées au cours des deux dernières années à "Djermane" (Est de Sétif), El Mahdia (Nord de Sétif) et Guellal (Sud de Sétif), selon les responsables du secteur.

La wilaya de Sétif compte un (1) CHU, 5 établissements publics hospitaliers et établissements hospitaliers spécialisés (rééducation fonctionnelle, santé mentale et anti-cancer) d’une capacité totale de 2.730 lits en plus de 9 ét ablissements publics de santé de proximité, 68 polycliniques et 230 salles de soins, selon la direction du secteur.