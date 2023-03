Les représentants algériens en Ligue des champions africaine de football, le CR Belouizdad et la JS Kabylie, déjà qualifiés en quarts de finale, disputeront samedi soir la sixième et dernière journée de la phase de poules avec la ferme intention de réussir un bon résultat, qui leur permettra de terminer à la première place de leurs groupes respectifs.

Un classement qui, au-delà du prestige, comporte d'autres avantages, comme la possibilité de disputer le quart de finale retour à domicile, ce qui pourrait s'avérer utile au prochain tour, voir décisif dans la perspective d'arracher une qualification en demi-finale.

Le hasard du calendrier a voulu que les deux représentants algériens soient confrontés à leurs principaux concurrents pour cette première place au cours de la 6e et dernière journée, à savoir : l'ES Tunis en ce qui concerne le Chabab, et le Wydad de Casablanca dans le cas de la JSK.

Les deux matchs sont prévus en déplacement, dans la soirée du samedi 1er avril, avec la JSK, qui affrontera en déplacement le WAC à 23h00, et le Chabab, qui fera son entr ée contre les Sang et Or à 22h00 Tunis. Etant actuellement 2e du groupe (D) avec 9 points, le CRB est condamné à gagner contre l'EST (1er/10 pts), car c'est le seul résultat à même de lui assurer la première place de son groupe, alors que les Canaris pourront se contenter d'un nul.

La JSK est en effet leader du groupe (A) avec dix points, mais avec un meilleur goal-average, faisant que ces derniers pourront se contenter du minimum requis dans leur dernier match de poule pour s'assurer le leadership du groupe.

D'importants rendez-vous, que les représentants algériens préparent avec sérieux est détermination.

Le Chabab a jeté son dévolu sur le stade Nelson Mandela de Baraki, alors que la JSK a préféré la douceur du foyer en ce mois de Ramadhan, en restant dans son stade fétiche du 1er-Novembre, à Tizi Ouzou. Le CRB a eu la chance de récupérer au cours des deux derniers jours les blessés, comme le gardien Azeddine Doukha, ainsi que les joueurs de champ Belaïd Hamidi et Hocine Selmi, ce qui devrait procurer des solutions supplémentaire au coach Nabil Kouki au moment de constituer son groupe pour l'ES Tunis.

La JSK a été la première des deux représentants algériens à effectuer le déplacement dès hier mardi.

Le coach Miloud Hamdi et ses poulains ont embarqué à partir de l'Aéroport international d'Alger, en milieu d'après-midi.

Dans les autres matchs, sans grand intérêt, le Zamalek d'Egypte (dernier) recevra Al-Merreikh du Soudan (avant-denier) le vendredi 31 mars, à 19h00, alors que dans l'autre groupe, l'AS Vita Club (RDC) se rendra chez les Angolais de Petro Atlético, qu'il affrontera le samedi 1er avril, à partir de 16h00.