La justice suisse a annoncé mardi avoir classé la procédure visant depuis fin 2020 l'ancien président de la Fifa Sepp Blatter dans l'affaire relative au financement de la construction du musée du football à Zurich.

Le parquet zurichois "a classé la procédure pénale ouverte contre deux anciens fonctionnaires de la Fifa en lien avec le musée de la Fifa", indique-t-il dans un communiqué. "L'enquête n'a pas confirmé le soupçon de violation des obligations, au sens de gestion déloyale", ajoute-t-il.

La Fifa, désormais dirigée par l'Italo-Suisse Gianni Infantino, avait déposé plainte en décembre 2020 contre son ancien patron pour "mauvaise gestion criminelle", en raison de ce pharaonique projet de musée, ayant entraîné selon l'instance une facture de 500 millions de francs suisses (environ le même montant en euros) qui "aurait pu et dû être consacré au développement du football mondial". La plainte visait trois autres personnes et portait essentiellement, selon le parquet, sur des accusations de "manquements aux obligations" lors de la conclusion d'un contrat de location. Le parquet zurichois avait ensuite ouvert une procédure pénale contre l'ancien président et l'ancien secrétaire général de la Fifa et mené une vaste enquête pour clarifier les faits reprochés, indique-t-il. Selon le parquet, "il n'a toutefois pas été possible de constater un comportement fautif (...) au sens d'une violation des obligations, raison pour laquelle le ministère public a classé la procédure pénale au 27 mars 2023".

Le musée de la Fifa à Zurich, d'environ 3.000 m2 et dont la construction avait été voulue par Sepp Blatter, avait été inauguré en février 2016 par Gianni Infantino, au lendemain de son élection.