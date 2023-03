Le projet de réalisation d’une station d’épuration et de traitement des eaux usées d’In-Salah sera réceptionné prochainement, a-t-on appris mardi du chef de projet.

D’un montant d’investissement de plus de 1,4 milliard DA, ce projet, dont la réalisation, avancée à près 64%, a été confiée à une entreprise nationale, sera livré à titre provisoire la fin du mois d’avril prochain pour servir une population de 50.800 habitants, a précisé à l’APS, Mounir Daghouche.

Lancé au mois de juillet en 2020, ce projet est localisé sur une surface de 33 km à quelques six (6) km de Sebkhet El-Baraka au lieu dit "Erragda", servant d’exutoire et de collecte du surplus d’eau d’irrigation agricole.

D’une capacité de 8.120 m3 des eaux usées, ce projet, composé de système de lagunage pour l’épuration et le traitement naturel des eaux, s’assigne comme objectifs la préservation de l’écosystème, de la nappe hydrique, la lutte contre les maladies à transmission hydrique, en sus de l’exploitation des eaux épurées à des fins d’irrigation des périmètres de la région.