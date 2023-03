Pas moins de 11 espaces commerciaux de proximité, de solidarité, proposant la plupart des produits de consommation, et plus de 40 restaurants "Rahma", ont été ouverts dans la wilaya de Mila, pour le mois de Ramadhan, a indiqué mardi, le chef de l’exécutif local, Mustapha Koreich.

Le même responsable a déclaré, au cours d’une tournée effectuée dans les marchés de proximité de Zeghaïa et Mila, ainsi qu’au marché de gros des fruits et légumes de la commune d’Oued Athmania, qu’ "il y a une large disponibilité des produits de première nécessité, à l’instar de l’huile de table et de la semoule, dans les points de vente de solidarité ouverts à l’occasion du mois de Ramadhan, dans les communes de la wilaya".

Il a également souligné le renforcement des points de vente pour la commercialisation de la viande d’importation dont le coût est estimé à 1.200 dinars/kg, tandis que plusieurs points de vente sont en cours d’ouverture à travers la wilaya.

Au cours de sa visite au restaurant "Rahma" du marché de gros des fruits et légumes d’Oued Athmania, le wali a salué les efforts fournis par les respons ables qui veillent à servir 300 repas/jour aux commerçants du marché et aux usagers de l’autoroute Est-ouest, sur le tronçon d’Oued Athmania.

M. Koreich a fait savoir au cours de cette visite, que les efforts des autorités locales se poursuivent pour veiller à la disponibilité des produits d’approvisonnement des restaurants "Rahma".