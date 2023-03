La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a souligné, mardi, l’importance d’accompagner la femme au foyer

productrice pour renforcer sa contribution à la production nationale.

Lors d'une visite effectuée en compagnie du président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, au marché de solidarité de la famille productrice à la place du Premier Mai (Alger), la ministre a précisé que le secteur de la solidarité nationale "œuvre dans le cadre d’un programme intersectoriel, à accompagner la femme productrice pour renforcer sa contribution à la production nationale".

Pour Mme Krikou, le marché de solidarité de la famille productrice se veut un espace où la femme au foyer productrice peut commercialiser ses différents produits tels que les gâteaux et les plats traditionnels et d’autres produits de couture et de broderie. Le rôle des associations dans l’accompagnement de la femme productrice à travers des sessions de formation en coordination avec les directions de l’action sociale a été souligné par la ministre, et ce en vue d’aider la femme à développer sa vocation artisanale et l’accompagner pour créer sa propre micro-entreprise.

Pour sa part, le président de l’ONSC a mis en avant l’importance de la coordination et l’interactivité entre la société civile et le secteur de la solidarité nationale en vue d’encadrer la femme productrice et renforcer sa contribution à la production nationale en lui facilitant la commercialisation de ses produits et en l’encourageant à créer des projets bénéfiques tant pour elle que pour la société.

Une visite a été effectuée à cette occasion au restaurant de l'Iftar au siège des la section des Scouts musulmans algériens (SMA) à Birkhadem ainsi qu’à la maison du Coran à Bir Mourad Rais.