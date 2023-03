Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a donné mardi à Alger le coup d'envoi pour le lancement de nouvelles plateformes numériques visant à moderniser le secteur et à promouvoir l'innovation.

Lors du lancement de ces plateformes au siège du ministère, M. Baddari a mis l'accent sur l'importance de "faciliter la réussite de l'étudiant dans les différentes étapes de son cursus universitaire, de l'orientation à l'obtention du diplôme et l'insertion professionnelle, tout en encourageant l'innovation pédagogique et la modernisation de la gouvernance dans ses différents aspects".

Le lancement de ces plateformes s'inscrit, selon le ministre, dans le cadre de l'exécution du schéma directeur numérique adopté par le ministère et composé de 7 axes stratégiques, 16 programmes stratégiques et 102 programmes opérationnels à réaliser d'ici décembre 2024, offrant ainsi des opportunités de services aux différents acteurs universitaires".

Le ministre a indiqué que "29 plateformes au total ont ét é lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à ce jour", ce qui est, a-t-il dit, un succès réalisé les ingénieurs et les enseignants du secteur". Les nouvelles plateformes, lancées aujourd'hui, proposent des services en matière de gestion des ressources humaines, de bibliothèques universitaires, d'hébergement, de suivi des investissements du secteur et de la formation doctorale initiale, en sus d'une plateforme destinée aux élèves de l'enseignement secondaire intitulée "Is'aalni".