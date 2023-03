Un programme culturel et artistique riche et varié a été élaboré pour égayer les nuits du mois de Ramadhan dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris auprès de la direction de la culture et des arts "Mohamed Belkheir".

Le gestionnaire de cet établissement culturel, Fadlaoui Ghriss a indiqué, à l’APS, que le programme tracé par la maison de la Culture et des arts, en coordination avec le commissariat du festival culturel local des cultures et des arts populaires, comprend des spectacles de divertissement pour enfants, animées par deux associations culturelles "Basmat El Amel" et "El Kef", ainsi que l’association des arts culturels des créations de jeunes et l’association "Farh Lil Masrah" et des activités en plein air, avec la participation de nombreux artistes.

Au menu pour enfants, figurent également des concours de lecture, de chansons, dessins, coloriage, ainsi que la projection de films de dessins animés et autres abordant la vie du prophète Mohamed (QSSSL) et l'histoire des prophètes, et autres.

Pour les adultes, le programme prévoit des lectures poétiques (Melhoum), des chants traditionn els, du Madih et chants soufies et des spectacles folkloriques avec la participation d’un nombre d’associations de la wilaya dont l’association "Beït El Qacid" du Melhoun, l’association culturelle pour la préservation du patrimoine folklorique, l’association "Rym Sahara" pour le chant, des artistes et des poètes. Le public sera au rendez-vous avec des représentations théâtrales, à savoir le monodrame "El Haïm" (l’errant) de Hichem Ahmed Kandi et la pièce "Sa oubhir" (je prendrai le large) de l’association culturelle "Fikrat El Amel" et autres. Ces activités auront lieu au niveau de nombreux espaces de proximité de loisirs à El Bayadh, à l’instar des jardins de "l’enfance" et "la concorde", la salle des conférences "Ahmed Horri" , la maison de la culture "Mohamed Belkheir", en plus des établissements culturels répartis à travers les communes de la wilaya.

De son côté, la bibliothèque principale de lecture publique "chahid Rak El Hadj" a élaboré un programme varié qui comporte l’organisation de "Jalassat Dinia" (assises religieuses) au profit des femmes sous le thème "Mafatih dinia" (clefs religieuses), outre la tenue de concours "Challenge de lecture pour les enfants", le petit lecteur, le jeune orateur et le brillant récitant du Coran.