Une visite guidée au Centre d’instruction spécialisé du transport 555 chahid Mahmoud-Benakcha d’Oum El Bouaghi, relevant de la 5ème Région militaire, a été organisée mardi au profit des représentants des divers médias nationaux.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le directeur du Centre, le colonel Nabil Laâlali, a affirmé que la politique de communication du commandement de l’ANP vise à consolider le rapport Armée-nation au travers de ces manifestations médiatiques qui rapprochent le public des institutions de l’Armée et leur présentent leurs missions et structures. Les invités du Centre ont suivi ensuite un exposé sur l’organisation de cette structure et de ses missions avant de visiter les divers pavillons de l’exposition tenue dans la cour du centre en compagnie des cadres du centre qui ont donné des explications sur les services d’incorporation, des moyens, de documentation et de formation technique des chauffeurs.

Les journalistes ont apprécié également les compétences humaines, les équipements développés et les moyens pédagogiques pour la formation de soldats chauffe urs compétents qui suivent une formation de conduite et une autre militaire de maitrise des armes et de tir.

Les représentants des médias ont également assisté à une manœuvre de contrôle d’une colonne de véhicules par l’utilisation du sifflet et une exhibition de l’art martial du Kuk Sool.

Le Centre d’instruction spécialisé du transport 555 chahid Mahmoud-Benakcha d’Oum El Bouaghi assure une formation spécialisée en conduite dans diverses catégories et une formation militaire de base à des stagiaires tout au long de l’année assurées par des cadres expérimentés et compétents.