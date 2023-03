Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a appelé mardi à Boumerdes, l'entreprise en charge de la réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer à Corso (Boumerdes) à redoubler d'efforts pour la livraison du projet et sa mise en service fin mai prochain.

Après avoir écouté des explications sur le projet dans le cadre de sa visite d'inspection des projets de stations de dessalement de l'eau de mer à Cap Djinet et Corso, le ministre a indiqué que la remise, dans les délais impartis, de ce projet, dont le taux d'avancement est actuellement de 77%, était "très importante" et vitale compte tenu du besoin national impérieux. Le ministre a appelé les responsables du projet à élaborer un plan d'action basé sur l'intensification des travaux de réalisation et la programmation des différentes opérations d'essai du projet avant sa mise en service, en sus d'un autre plan dédié à l'installation des équipements, et un autre pour la 1ère et la 2ème étape de production afin d'éviter les retards.

Ce projet vital d'une capacité de product ion de 80.000 m3/par jour permettra de "consolider" les capacités d'alimentation en eau potable des habitants des parties ouest et nord de la wilaya outre le côté Est d'Alger, selon les explications données au ministre. Cette nouvelle station, réalisée sur une superficie de 6 hectares le long du littoral de la commune de Corso, pourra assurer des services sur une période de 30 ans.

La réalisation de ce projet, dont les travaux ont été lancés en janvier dernier, s'inscrit dans le cadre du programme de développement d'urgence du Président de la République, qui prévoit la réalisation de cinq stations similaires, à travers les wilayas d'Oran, Béjaia, El Tarf et Boumerdes, avec une capacité de production de 300.000 m3/ jour pour chaque station", selon les mêmes explications données au ministre.