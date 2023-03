Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un message de condoléances à la famille de Sidi El Hadj M'Hamed Abdelli, cheikh de la Tariqa Moussaouia à Kerzaz, décédé à l'âge de 92 ans, dans lequel il a mis en exergue ses qualités et sa contribution dans la sauvegarde de la voie de ses prédécesseurs, cheikhs et imams fondateurs de la Tariqa.

"L'imam El Hadj M'Hamed Abdelli, cheikh de la Tariqa Moussaouia à Kerzaz dans la wilaya de Béni Abbès a été rappelé auprès de son Créateur et quitte ce bas monde. Nous retiendrons de lui ses qualités et sa contribution dans la sauvegarde de la voie de ses prédécesseurs, cheikhs et imams fondateurs de la Tariqa Moussaouia qui ont permis à cette confrérie de s'étendre dans les terres de notre chère Kerzaz et à sa Zaouïa de répandre l'enseignement et la réforme, devenant ainsi un forteresse bénie et une destination des disciples et des récitants du Coran et de la sainte Sunna", a écrit le Président Tebboune.

"La volonté d'Allah a voulu que nous quitte le défunt et so n décès affligea les disciples et les mourides de la Tariqa Moussaouia. Tout en partageant leur peine en cette douloureuse épreuve, nous présentons à sa famille et aux cheikhs et imams de la Tariqa et de la zaouïa de Kerzaz non sincères condoléances, implorant Allah le Tout Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le Président de la République.