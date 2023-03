Le long métrage "Kyoko, la saison des vendanges des rêves", produit et réalisé par le cinéaste algérien Hamid Benamra, est au programme du 45e Festival international du film de Moscou (MIFF), prévu dans la capitale russe du 20 au 27 avril prochain, a-t-on appris auprès de l'équipe du film. Coproduit avec le cinéaste syrien Mohamed Malas, "Kyoko, la saison des vendanges des rêves", dernier de Hamid Benamra, prendra part à son premier festival international au Moscow-IFF.

Dans un style propre au réalisateur à la croisée des chemins entre plusieurs genres cinématographiques, "Kyoko, la saison des vendanges des rêves" sonde le rapport à l'art, à l'espace et à l'Autre à travers les parcours d'une dessinatrice japonaise, une danseuse contemporaine française, et un guitariste espagnol. Avec beaucoup de poésie et une esthétique de l'image qui se perd dans l'urbain et dans le naturel, une incontournable touche musicale très familière, Hamid Benamra explore aussi le rapport à l'exil, à l'intégration et la spécificité culturelle de chacun tout en révisant, comme à chaque œuvre son propre regard sur s on film.

Cinéaste indépendant, Hamid Benamra avait pris part à un grand nombre de manifestations cinématographiques à travers le monde avec "Bouts de vie, bouts de rêves" (2012), avant de sortir en 2015 "Rêveries de l'acteur solitaire", un hommage au comédien algérien Mohamed Adar, sélectionné à une dizaine de festivals. En 2016, il sort "Hizam" également présenté dans plusieurs festivals dont ceux du Caire, de Tétouan et de Yalta. En 2019 il présente son film "Timelife" à ce même Festival international du film de Moscou, fondé en 1935, et qui s'est tenu de manière irrégulière avant de s'imposer comme vitrine cinématographique de la région à la fin des années 1960.