Deux attaques rebelles survenues dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) au cours du week-end dernier ont coûté la vie à 17 civils, a déclaré mardi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Le groupe armé "Coopérative pour le développement du Congo (CODECO)" a également ouvert le feu sur les casques bleus de l'ONU et sur les forces de défense congolaises au cours de patrouilles conjointes organisées pour protéger les civils autour du territoire de Djugu, dans la province d'Ituri, où ont eu lieu les attaques en question, a précisé M. Dujarric, ajoutant que les membres du CODECO avaient pris la fuite en raison de la riposte des casques bleus et des militaires.

M. Dujarric a indiqué que les casques bleus de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) s'étaient mobilisés pour répondre à l'insécurité persistante causée par la CODECO dans la région de Drodro et Roe, au sud-est de Djugu.

"La mission de l'ONU a contribué au transport de 28 civils, pour la plupart des femmes, de Drodro vers le site pour les personnes déplacées de Roe. La mission a également hébergé temporairement des civils dans sa base de Drodro à la suite d'une attaque perpétrée par la CODECO près d'une église. Ils ont également évacué un homme blessé lors de l'attaque", a indiqué M. Dujarric. Le Conseil de sécurité de l'ONU va discuter mercredi de la situation en RDC, a-t-il ajouté.

Deux morts dans une attaque contre une station locale d'une chaîne de télévision

Deux personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée mardi par des hommes armés non identifiés contre la station locale de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC) à Kisangani, dans la province de la Tshopo, dans le Nord-est, ont indiqué des sources sécuritaires Selon les mêmes sources, "un soldat a été tué sur place et un autre grièvement blessé".

L'un des assaillants a été lynché par la population. "L'attaque a eu lieu à 13H00 locales. Un soldat de l’unité de police militaire est mort sur le champ et un autre a été blessé (...). La population en colère s’est amassée sur le lieu et a lynché l'un des hommes armés", a indiqué Henry Kasongo, membre de la société civile de Kisangani.

Plus de 300 personnes tuées en 3 mois à Djugu et à Mahagi

Plus de 330 personnes ont été tuées depuis le mois de janvier dernier par différents groupes armés dans les territoires de Djugu et de Mahagi (Ituri), en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué un responsable local.

"Les groupes armés CODECO et Zaïre ont intensifié les attaques contre des civils dans les territoires de Djugu et de Mahagi, où environ 300 personnes ont été tués", affirme le président de l’assemblée provinciale de l’Ituri, Siméon Banga. Ce dernier effectue une mission à Kinshasa pour mener un plaidoyer sur la dégradation de la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri. Il a passé en revue quelques cas récents de tueries attribués à ces milices. Il s’agit notamment de 17 passagers qui avaient été pris en otage la semaine dernière vers Iga Barriere, avant d’être tués par CODECO. Des sources de sécurité rapportent, quant à elles, que ces otages et trois chauffeurs ont été calcinés par les CODECO pour effacer toutes les traces.

Elu de Djugu, le président de l’assemblée provinciale de l’Ituri, ajoute que les miliciens se comportent comme "des loups qui dévorent des paisibles citoyens sans moyens de d éfense".