Deux jours de violences communautaires dans la région du Darfour, dans l’ouest du Soudan, ont fait au moins six morts et 30.000 déplacés, indique mardi une agence de l'ONU.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), un conflit intercommunautaire a éclaté dans la région de Tandulti, dans la localité d’Ag Geneina, dans l’ouest du Darfour.

Le 23 mars, un membre de la tribu Mararit a été tué dans la région de Tandulti, dans la localité d’Ag Geneina, dans l’Etat du Darfour occidental.

Un groupe de membres de la tribu Mararit a retrouvé les deux meurtriers présumés et les a lapidés à mort.

"En représailles, des nomades se sont mobilisés et ont attaqué la ville de Tandulti les 23 et 24 mars pour se venger de la lapidation des membres de leur tribu", a détaillé OCHA dans son dernier rapport de situation humanitaire.

Au cours de ces événements, six personnes auraient été tuées et huit blessées, selon la matrice de suivi des déplacements de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM/DTM).

"Environ 59 maisons auraient été brûlées et pillées, et quelque 30.000 personnes - principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées - auraient fui vers le Tchad en traversant la frontière, selon des sources locales", a ajouté OCHA.