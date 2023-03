La justice sénégalaise a annoncé mardi avoir arrêté des membres d'un groupe qui visait à "semer le chaos et l'insurrection" dans le pays pour "empêcher" le procès jeudi à Dakar de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi en diffamation par un ministre.

Des investigations ont établi des "faits mettant en jeu la stabilité du pays. L'intention (de ce groupe) était de mener des actes subversifs et de porter atteinte à des personnalités publiques dans la justice, l'appareil d'Etat, dans les milieux religieux et la presse", a affirmé le procureur général de la République Ibrahima Bakhoum, lors d'une rencontre avec la presse.

Elles ont permis de découvrir "la confection" par ce groupe "de produits explosifs, de fumigènes, de cocktails Molotov et de herses" et un déplacement de ses membres pour se procurer des armes dans un marché sous-régional proche de la Guinée, a dit M. Bakhoum. Quatre personnes ont été interpellées pour "association de malfaiteurs, actes et manoeuvres de nature à troubler l'ordre public, incendie criminel" et 19 sont recherchées, selon le procureur général.