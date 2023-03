Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger la directrice générale du groupe énergétique français "Engie", Catherine MacGregor, pour évoquer les perspectives de collaboration bilatérale et l'état du marché international du gaz, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les deux parties ont passé en revue les relations entre le groupe Engie et le groupe Sonatrach dans les domaines gaziers ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux groupes, a fait savoir la même source.

Les deux responsables "ont également abordé l’état actuel du marché international du gaz naturel et son évolution ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans le domaine de l'exportation de l'électricité verte, les énergies nouvelles et renouvelables, notamment le développement de l'hydrogène et la réalisation d’installations de production d’électricité en solaire photovoltaïque, ainsi que dans le domaine des nouvelles te chnologies et la formation", selon le communiqué.