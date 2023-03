Une liste composée de treize (13) membres et un suppléant, a été retenue pour les élections de la Fédération algérienne handisport (FAH), prévues jeudi au Centre de préparation des équipes

nationales à Souidania (Alger), pour élire, un président et douze membres au bureau exécutif, a appris l'APS, mardi auprès du secrétaire général de l'instance. Les membres qui devront être élus auront la tache de terminer l'actuel mandat Paralympique (2021-2024), après le rejet de l'assemblée générale ordinaire, des bilans moral et financier de l'exercice de 2022, du bureau fédéral sortant, sous l'autorité de son président Slimane Maachou, et suite aussi à la validation de ce refus par les services concernés du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Les candidats retenus par la commission de candidatures de la fédération, après validation du MJS, sont au nombre de treize, plus un suppléant, à leur tête, Elasri Sid Ahmed, ancien président de la FAH (2008-2012). Selon les statuts de la fédération algérienne handisport (FAH), le mode de scrutin adopté lors des assemblées électives et celui du président et sa liste.

Le bureau exécutif de l'instance fédérale est composé de sept (7) à treize (13) membres dont le président.

Pour rappel, cette assemblée générale élective de la FAH était initialement prévue, pour le 25 mars à l'ISTS de Dely-Brahim (Alger). Les réserves formulées sur l'éligibilité de certains membres y figurant dans la liste présentée et qui ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir postuler à devenir membres du prochain bureau fédéral, étaient dernier le report de l'assemblée.

L'AG de la Fédération algérienne handisport est composée de 61 dont 34 à voix délibératives, alors que le bureau fédéral comprend un président et 12 membres.