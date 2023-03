La sélection algérienne de judo effectuera un stage de préparation du 3 au 10 avril en Turquie, juste après le tournoi international "Grand Slam d'Antalya", qu'elle disputera avec dix athlètes (6 messieurs et 4 dames), annonce mardi la Fédération (FAJ).

Les athlètes concernés sont Waïl Ezzine (-66 kg), Dris Messaoud (-73 kg), Imad Aghilès Benazoug (-81 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Faïza Aïssahine (-52 kg), Zina Bouakache (-57 kg), Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Les internationaux Algériens commenceront par disputer le Grand Slam d'Antalya (31 mars-2 avril), avant d'effectuer un stage bloqué qui les aidera dans la préparation des importantes échéances internationales à venir, dont les Mondiaux 2023, prévus au mois de mai prochain au Qatar.

La sélection Algérienne sera encadrée en Turquie par les entraîneurs nationaux Meziane Dahmani et Kara Mohamed, avec l'aide du kiné Chaâbane Benhamou.

Le Grand Slam d'Antalya a drainé la participation de 576 judokas (337 messieurs et 239 dames) de 82 pays des cinq continents. Les pays les plus représentés à ce tournoi sont la France (25 judokas engagés), l'Allemagne (23) et la Mongolie (20), au moment où certaines nations, comme l'Uruguay et la Norvège n'ont engagé qu'un seul athlète.