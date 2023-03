Vouloir être parfaite nous pousse à aller toujours plus loin. Mais cette quête d'ambition et cette exigence sans limites finit par épuiser notre corps.

Mère parfaite, épouse parfaite, collègue parfaite... La perfection n'a jamais fait de mal à personne, au contraire elle nous incite à donner le meilleur de nous-même. En est-on si sûre ? Plusieurs experts comme le Dr Danielle Molnar, psychologue à la Brock University au Canada, font voler en éclats nos certitudes sur les qualités de la femme parfaite. Pour révéler son côté moins rose : la pression que nous impose cette perfection occasionnerait non seulement du stress psychologique mais aussi des troubles physiques. Au choix dans la liste de pathologies peu envieuses : syndrome de l'intestin irritable, insomnie, maladie cardiaque et même... décès prématuré !

Pour le Dr Molnar, le perfectionnisme devrait être considéré comme un facteur de risque au même titre que l'obésité ou le tabac. Elle se justifie au Daily Mail : «Nous vantons toujours le perfectionnisme comme une marque d'accomplissement professionnel, mais c'est au contraire un puissant facteur de maladies (...) qui devrait être davantage considéré par les médecins».

Une réaction en chaîne au stress

A l'heure où les réseaux sociaux exacerbent ces tendances perfectionnistes avec l'envie d'afficher la meilleure image de soi, des voix comme celle du Dr Molnar mettent en garde contre cette quête illusoire et contre-productive. Gordon Flett, professeur de psychologie à l'université de York au Canada, a étudié l'impact du perfectionnisme sur la santé pendant 20 ans. Pour lui, il est normal de vouloir être parfaite dans un domaine particulier, le travail par exemple. Mais quand ce besoin vire à l'obsession, il se mue en stress vicieux qui empoisonne notre entourage et notre santé.

Face à un stress permanent, le corps met en place un «mécanisme de défense» en quelque sorte qui finit par perturber le sommeil, le système cardio-vasculaire (hypertension, infarctus) et digestif (intestin irritable). Preuve à l'appui : sur 100 patients ayant fait un infarctus étudiés par le Dr Flett l'an dernier, les perfectionnistes ont mis plus de temps à récupérer et ont eu plus de risques d'avoir de nouveaux problèmes cardiaques.