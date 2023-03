Vous ne participerez peut-être pas aux JO mais, si vous prenez soin de vos dents, vous avez des chances d'améliorer vos performances sportives.

On sait qu'avoir des dents en bonne santé réduit les risques d'arthrite et on sait également qu'une bonne hygiène dentaire permet de réduire le risque de maladies cardio-vasculaires. Mais une nouvelle étude vient insister sur la nécessiter de prendre soin de nos dents, en indiquant que des dents en bonne santé permettent d'améliorer nos performances sportives.

Se brosser les dents pour éviter la gingivite

Lors d'une conférence sur le sport et la santé bucco-dentaire qui vient de se tenir à Londres, les dentistes sont même allés jusqu'à affirmer que chez les sportifs de haut niveau, une place sur le podium lors d'une compétition pouvait se jouer en fonction de la santé des dents !

Lors de cette conférence, les dentistes ont expliqué que des dents en mauvaise santé pouvaient perturber le sommeil, ce qui n'est jamais bon pour les performances sportives, et que les inflammations des gencives pouvaient affecter le reste du corps, et donc nuire également aux performances.

«L'usage quotidien du fil dentaire et du bain de bouche ne vont pas transformer un jogger du week-end en athlète prêt à être sélectionné aux Jeux Olympiques. Mais une bonne hygiène dentaire permet d'avoir de meilleures performances dans la pratique d'une activité sportive» souligne le Pr Ian Needleman, directeur du Centre international pour la santé bucco-dentaire.

Notre bouche contient de nombreuses bactéries. Or, si on ne prend pas suffisamment soin de ses dents et que l'on néglige les visites chez le dentiste, ces bactéries prolifèrent et causent des gingivites. Les saignements qui en découlent font passer les bactéries dans la circulation sanguine et cela influe sur notre forme physique.