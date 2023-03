Les dentistes réunis au sein de l’union française pour la santé bucco-dentaire viennent d’actualiser leurs recommandations. Objectif : se conformer aux dernières données de la science tout en tenant compte de l’évolution de nos modes de vie. Leurs cinq messages-clé.

2 brossages par jour, ça suffit !

Non, ce n’est pas céder à la politique du moindre effort, c’est démontré ! Des études ont en effet observé qu’on ne fabrique pas plus de plaque dentaire avec trois brossages de 3 minutes pas jour qu’avec deux brossages de 2 minutes. Se brosser les dents matin et soir apparait donc suffisant pour maintenir une hygiène dentaire correcte et limiter les caries. Mais attention de bien respecter le temps de brossage. Il est en moyenne de 2 minutes avec une brosse électrique, de 43 à 57 secondes avec une brosse manuelle. Pour les gencives fines et fragiles, la brosse électrique peut toutefois être parfois trop agressive. Donc, on s’applique et on utilise un dentifrice au fluor.

On se met au chewing-gum après le repas

Pas très bien élevé, certes, mais conseillé par les dentistes ! Car la mastication d’un chewing-gum stimule la production d’une salive différente de celle que nous fabriquons au repos : plus riche en bicarbonate (désinfectant) et en minéraux (protecteur). Cette « bonne » salive neutralise les acides qui restent dans la bouche après une prise alimentaire. Mais attention : pour être efficace, il faut mastiquer pendant 20 minutes après chaque prise alimentaire et bien sûr choisir un chewing-gum sans sucre cariogène. Ceux à bas de polyol (comme Freedent) contiennent des sucres non fermenticibles (xylitol) qui s’opposent à la multiplication des bactéries en bouche. Les chewing-gums aident aussi à lutter contre la sécheresse buccale, fréquente après 60 ans car les glandes salivaires fonctionnent moins bien. Ce qui est facteur de carie. Ces produits ont d’ailleurs obtenu l’autorisation d’inscrire sur leur packaging : «Combat l’une des causes de caries».

Le fil dentaire, c’est le soir

Parmi les éléments qui favorisent les caries, les débris alimentaires figurent en bonne place. Pour les déloger, le geste qui convient à tous, c’est le fil dentaire. Mais là encore, les dentistes estiment qu’une fois par jour suffit. On le glisse entre les dents un peu espacées, de préférence le soir après, avoir le brossage et le rinçage de la bouche. Pour les espaces importants, on ajoute le passage des brossettes. Autre solution : s’équiper d’un microjet interdentaire (comme AirFloss, chez Philips) qui fait le ménage en envoyant un petit jet d’air et d’eau entre chaque espace dentaire. Bouche ultra propre garantie. Prendre l’avis de son dentiste en cas de de gencives très fines.

On se protège des aliments acides

La salive neutralise les acides qui attaquent l’émail des dents, permettant aux bactéries de s’engouffrer dans les minuscules pores ainsi créés. Mais la salive agit très lentement. Donc si on mange toute la journée, elle n’a pas le temps de faire son travail. Consigne évidente pour limiter les caries: éviter de manger entre les repas ou de boire des liquides sucrés. La prise d’un peu de sucre dix fois par jour fait plus de mal aux dents qu’un repas riche en sucre. Limitez notamment les sodas, même light car ils sont, en plus, naturellement acides.

Les bains de bouche, c’est un plus !

On s’est longtemps méfié des bains de bouche quotidiens. En fait, seuls les bains de bouche traitants sont déconseillés de façon prolongée. Souvent à base de chlorhexidine (Eludril®..), ils sont prescrits après une intervention pour désinfecter la bouche et ainsi éviter les complications. On ne doit pas les utiliser plus longtemps sans raison médicale car ils modifient la flore buccale.

Les bains de bouche d’hygiène, que l’on devrait plutôt appeler solutions dentaires peuvent être utilisés en continu. Les dentistes considèrent même qu’ils apportent un plus à l’hygiène de la bouche. Ils peuvent trôner dans la salle de bains à côté de la brosse à dent. Listérine®, pour l’haleine et tout le reste, Méridol® pour les gencives fragiles, Pro-Email® pour limiter l’acidité… à chacun de choisir celui qui lui convient le mieux.