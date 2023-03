La Direction de la Santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a récemment lancé une campagne de sensibilisation sur la mauvaise alimentation, a-t-on appris du chef de service prévention à la direction, Youcef Boukhari.

La campagne de sensibilisation, visant différents espaces fortement fréquentés par la population dont les mosquées et les administrations notamment, durera du 20 mars au 8 avril, a précise M. Boukhari.

"En plus de la sensibilisation sur les maladies liées à la mauvaise alimentation, le dépistage de diabète et de la tension artérielle sont au programme de cette campagne qui a déjà touché les travailleurs des services de la wilaya et de certaines daïras", a-t-il indiqué.

"Nous ciblons les travailleurs d'administrations, parce qu’ils sont exposés à la sédentarité qui, associée à une mauvaise alimentation, est à l’origine de la majorité des maladies cardiovasculaires", a-t-il expliqué.