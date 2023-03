Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, lundi à Alger, que l'éradication de la tuberculose constituait un engagement ferme de l'Etat et l'une des principales priorités du système de santé.

L'éradication de cette maladie constitue un engagement ferme de l'Etat et l'une des principales priorités du système, a indiqué M. Saihi à l'occasion d'une journée d'étude organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 mars, sous le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) "Oui! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose!" et sous le slogan national "Eradiquons la tuberculose".

Pour le ministre, cet objectif requiert la sensibilisation, l'éducation et la communication pour prévenir et prendre en charge cette maladie. Après avoir présenté un exposé sur le nombre de cas et de décès enregistrés à travers le monde et les efforts consentis dans le cadre des objectifs du développement durable pour éliminer cette maladie à l'horizon 2030, le premier responsable du secteur a précisé que les données du ministè re font état de plus de 18.420 cas de tuberculose en 2022, avec plus de 4.600 cas (soit 25,26%) de tuberculose pulmonaire dont 4.485 cas de tuberculose contagieuse ainsi que d'une baisse constante enregistrée depuis plus de 10 ans.

Concernant les cas de tuberculose extra-pulmonaire, le ministre a rappelé que 13.769 cas (74,74%) ont été recensés, ce qui exige une réorientation des priorités pour la combattre à l'avenir.

Par ailleurs, il a salué "les efforts déployés par la commission d'élaboration du guide de lutte contre la tuberculose" qui permettra, a-t-il dit, d'adapter les procédures techniques du programme national de lutte contre cette maladie conformément aux nouvelles recommandations de l'OMS et aux changements démographiques, épidémiologiques et thérapeutiques.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Dr Nouhou Hamadou, qui a procédé à la lecture du message de la directrice régionale pour la région Afrique, a salué les efforts consentis par l'Algérie dans la lutte contre la tuberculose, notamment par la prévention (vaccin), le diagnostic et le dépistage précoce, ainsi que la fourniture des médicaments.

L'OMS réitère son appui pour accompagner le pays vers l'atteinte des cibles énoncées dans les objectifs de développement durable en m atière de lutte contre la tuberculose à l'horizon 2030, a-t-il ajouté.