La sélection algérienne (seniors/messieurs) de football a assuré sa qualification à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), en battant son homologue du Niger (mi-temps 0-1) en match disputé lundi au stade Radès de Tunis (Tunisie), pour le compte de la 4e journée de la phase de poules (Groupe F).

Les Verts étaient décidés à remporter cette victoire, car elle serait synonyme de qualification à la phase finale de la prochaine CAN, deux bonnes journées avant la fin de la phase de poules.

C’est ainsi qu’ils ont abordé le match avec conviction et ont réussi à trouver le chemin des filets dès la sixième minute de jeu, par l’intermédiaire de l’avant-centre Baghdad Bounedjah.

Le buteur du club qatari, Al-Sad, ayant retrouvé une place de titulaire à l’occasion de ce match retour, lui qui était remplacent au match aller, avait bénéficié d’une belle passe de la part de son capitaine Ryad Mahrez, et c’est avec beaucoup de sang froid qu’il a réussi la seule réalisation du match (0-1).

La sélection du Niger a essayé de réagir, avec l’espoir de renverser la situ ation et obtenir un résultat positif, qui la maintiendrait en vie dans cette phase de poules, en attendant de bien négocier ses deux derniers matchs, contre la Tanzanie et l’Ouganda, mais sans succès.

La défense algérienne, bien regroupée au tour de Ramy Bensebaïni, a été intraitable et a préservé l’avantage des Verts jusqu’au coup de sifflet final.

Un quatrième succès en autant de matchs donc pour les camarades du capitaine Ryad Mahrez, solides leaders de leur groupe avec désormais douze points, alors que le Niger voit ses chances de qualification se réduire un peu plus, surtout après cet échec à domicile.

De son côté, et outre les trois précieux points ramenés de Tunis, le coach Djamel Belmadi a profité de l’occasion pour lancer quelques jeunes dans le bain, à l’instar de Jaouen Hadjam.

Il a également fait tourner son effectif, en laissant quelques titulaires habituels au repos, en les faisant remplacer par des éléments qui jouent moins souvent, notamment, le gardien Moustafa Zeghba et l’attaquant attaquant Andy Delort.

Mission accomplie donc pour les Verts, qui disputeront leurs deux derniers matchs contre l’Ouganda et la Tanzanie et étant plus à l’aise, et en pensant plus à d’autres aspects, comme le lancement de nouveaux jeunes en équipe première.