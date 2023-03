Une personne "victime de séquestration et de torture par une association de

malfaiteurs", a été libérée "en un temps record" par la gendarmerie nationale de Blida,

a indiqué, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire.

"La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Oued El Alleug a libéré une personne âgée de 34 ans, victime de séquestration et de torture, et procédé à l'arrestation des individus impliqués dans ce délit", a-t-on ajouté de même source.

Cette affaire a été mise à jour suite "au signalement d’une personne séquestrée.

Les éléments de la gendarmerie nationale, appuyés par ceux de la brigade de sécurité et d'investigation de Mouzaia et l’unité cynotechnique, se sont rendus sur les lieux, où la victime a été retrouvée souffrant de blessures sur tout le corps.

Elle a été évacuée vers l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires", est-il précisé. La poursuite des investigations dans cette affaire a permis l’arrestation du premier suspect, qui a fortement résisté aux agents de la gendarmerie nationale lors de son interpellation, selon la même source. L'opération a, également, abouti à l'arrestati on de deux autres individus âgés de 23 et 35 ans, pour "constitution d’une association de malfaiteurs dans le but de préparer un délit de séquestration avec torture", "constitution d’une bande de quartier", "possession de substances psychotropes à des fins de commercialisation" et "possession d’armes blanches".

A cela s’ajoute, la saisie de deux épées de 60 cm de long et d’un montant de 40.000 DA issu de la vente de drogues, a conclu le même document qui précise que les trois suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'El Affroun.