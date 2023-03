Dix-huit (18) forages sont entrés en fonction, depuis le début de l’année 2023, dans la wilaya de Batna, a indiqué lundi le directeur des ressources en eau.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur local du secteur, Salah Djoudi a souligné que cette opération vise à améliorer la distribution de l’eau potable dans les différentes communes qui s’approvisionnaient à partir du barrage de Koudiet Lemdaouar et dont le rendement a baissé en raison de la sècheresse.

Le même responsable, a indiqué en outre, que durant les prochains jours, dix (10) nouveaux forages dépassant 10 litres/seconde de débit seront réalisés dans 9 communes qui s’approvisionnaient depuis le barrage de Koudiet Lemdaouar.

Djoudi a également fait état d’un autre programme qui a été agréé par le ministère de tutelle et dont les cahiers de charge sont en cours d’élaboration, lequel programme prévoit plusieurs opérations dont plusieurs forages à travers la wilaya, l’électrification d’autres forages et la restauration de 20 autres.

Le directeur des ressources en eau a ajouté que plusieurs mesures préventives ont été prises pour ap provisionner les villes dont l’alimentation en eau potable dépendait du barrage de Koudiet Lemdaour dont la conduite du transfert du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila est à l’arrêt.

La même source, a précisé que 7 forages rattachés à des mosquées ont été exploités au profit du réseau d’alimentation en eau potable, et 5 autres forages ont été réhabilités, pendant que le calendrier d’approvisionnement a été revu, dans plusieurs villes qui enregistrent des perturbations dans la distribution.

Les centres urbains approvisionnés par le barrage de Koudiet Lemdaouar, en plus des pôles urbains de Hamla et Tazoult, Aïn Touta, Barika (premier couloir), sont également, Arris, Ichemoul (troisième couloir), Chemora, Ayoune El Assafer, et Ain Yagout (quatrième couloir).