Trois (3) nouveaux distributeurs automatiques de billets de banque ont été mis en service récemment dans la wilaya d’Ouled Djellal dans le cadre des efforts portant modernisation des prestations du secteur de la poste au profit des citoyens, a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale de la poste et des télécommunications.

Il s’agit de l’ouverture d’un nouvel espace au chef-lieu de wilaya, à proximité du siège de l’assemblée populaire communale (APC) d’Ouled Djellal, regroupant trois (3) distributeurs automatiques de billets, au titre du plan de développement d’Algérie poste, portant généralisation de l’installation de ces équipements, a révélé la directrice locale du secteur, Dalila Meni. L'espace, a affirmé la même responsable, est doté d’équipements de sécurité, à l’instar des caméras de surveillance et d’alerte aux incendies et autres commodités. Ces nouveaux équipements, a-t-elle ajouté, conviennent aux différents types de cartes de paiement, y compris les cartes bancaires, et fonctionnent en H24. La généralisation des bureaux de poste dans les quartiers populaires à forte densité démographique est une priorité et entre dans le cadre de la promotion des services de proximité en faveur des citoyens, a-t-elle fait remarquer.